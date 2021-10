Inter, Sanchez si allontana: si tratta per la buonuscita. Lacazette tra gli obiettivi

Il cileno non trova spazio all'Inter e potrebbe salutare il club nerazzurro a gennaio, per questo si pensa al possibile sostituto

A gennaio qualcosa l'Inter farà in entrata, ma anche in uscita. Sanchez non è contento della situazione, gioca poco, e vorrebbe cambiare aria. Il club nerazzurro è disposto ad accontentarlo, ma non sarà facile visto l'alto ingaggio.

"L'ingaggio extra-large di Alexis impone quindi una delicata trattativa per una buonuscita, ma in questo momento l’ombra cilena sembra allontanarsi veloce da Milano. E al suo posto, per accontentare Simone Inzaghi, si punterà a un attaccante in esubero da un top team, pronto al prestito per rilanciarsi e con voglia di dimostrarsi vivo in un altro campionato: Ashley Young arrivato a inizio 2020 dimostra che a volte l’incastro può funzionare. Sempre al netto di precise valutazioni tecniche: se verrà fatto un affondo definitivo per Jovic, allora sarà per dotare Inzaghi di un centravanti-bis pronto a prendere il posto di Dzeko all’occorrenza. Certo, il serbo ha messo in cascina finora solo 84 minuti e pretende un ruolo da protagonista, ma Milano sarebbe la piazza giusta per un rilancio. E in più il suo stipendio da cinque milioni è ancora dentro al budget", spiega La Gazzetta dello Sport.