Inter, Marotta: “Lautaro e Barella meritano una gratificazione. Sanchez? Vi spiego”

Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro a Trento raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it Marco Astori

”Siamo sicuramente orgogliosi di questa nomination che tocca due campioni che rappresentano la nostra società. Rappresentano anche tutti i compagni che li hanno portati in questa situazione di privilegio. Sicuramente è bellissimo, anche se in un contesto concorrenziale molto difficile, ma ci accontentiamo di questo”.

”Vorrebbe giocare sempre e quello che apparentemente è un sentimento di protesta dobbiamo trasformarlo in grande attaccamento. Si arrabbia perché non gioca, non e menefreghista e ha a cuore le sorti della squadra. Noi che lo conosciamo sappiamo che queste reazioni sono estemporanee ed istintive. Continueremo con lui fino a quando non vorrà fare diversamente”.