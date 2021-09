Inter, in 8 alla Pinetina. Sanchez ancora a parte: “Ma per Inzaghi arriva una buona notizia”

Mentre quasi tutta la truppa è in giro per il mondo per rispondere alle chiamate delle Nazionali, Inzaghi ha ripreso a lavorare ad Appiano

Marco Macca

Mentre quasi tutta la truppa è in giro per il mondo per rispondere alle chiamate delle Nazionali, Simone Inzaghi ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile con il resto della rosa dell'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, quest'oggi erano in otto ad allenarsi alla Pinetina. Ancora a parte Alexis Sanchez, che non ha ancora risolto del tutto i problemi al polpaccio. La buona notizia, per l'allenatore nerazzurro, arriva dal recupero di Roberto Gagliardini:

Il punto sugli infortuni

"Alexis Sanchez continua a svolgere lavoro differenziato per risolvere i problemi al gemello mediale che si trascina da quasi due mesi. Nel suo caso è ancora presto per ipotizzare una data di rientro, tanto che lo staff medico nerazzurro continua a monitorare la situazione giorno per giorno".

GAGLIARDINI - "Il centrocampista si è ormai lasciato alle spalle i postumi dell’infortunio al ginocchio rimediato a inizio luglio e, dopo aver ripreso a lavorare con il resto del gruppo, sta perfezionando la condizione atletica per essere arruolabile in vista della ripresa del campionato".