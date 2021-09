Lista Champions, ecco le regole: Inter, serve un taglio. Ecco chi starà fuori

C'è tempo fino alla mezzanotte di oggi per consegnare le liste Uefa: i nerazzurri, oltre a Eriksen, devono escludere due calciatori

Fabio Alampi

Per le squadre che parteciperanno alla fase a gironi dell'edizione 2021/22 della Champions League c'è tempo fino a oggi a mezzanotte per presentare la lista dei calciatori che potranno essere a disposizione dei tecnici. I club dovranno comunicare due elenchi: una lista A da inviare tassativamente in giornata e che sarà definitiva fino a gennaio, e una lista B da consegnare entro la mezzanotte del giorno prima di una partita.

Il regolamento

Il regolamento della Champions League prevede che ogni squadra possa inserire nella lista A 25 giocatori, almeno due dei quali portieri. Di questi 25, 8 devono essere cresciuti localmente, e vanno divisi in due categorie: i prodotti del proprio vivaio (tesserati almeno per tre anni dai 15 ai 21 anni di età) e i prodotti di altre squadre della stessa nazione (che non potranno essere più di 4 per club). Nel caso in cui non si avessero a disposizione questi 8 slot, il numero totale di calciatori iscrivibili nella lista A diminuirebbe.

Nella lista B, invece, si può inserire un numero illimitato di calciatori, a patto che siano nati dal 1° gennaio 2000 in avanti e abbiano avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi.

Inter, chi rischia il taglio

Considerate queste regole, l'Inter potrà iscrivere nella lista A 24 giocatori: i nerazzurri, infatti, possono contare solamente su 3 prodotti del vivaio (Dimarco, Cordaz e Radu). Dando per scontata l'assenza di Eriksen, Inzaghi dovrà necessariamente escludere un altro elemento: tutti gli indizi portano a Martin Satriano, che potrebbe rientrare solamente nel caso di un taglio eccellente (e che non potrà nemmeno essere inserito in lista B).