Inter, ottimismo per Sanchez: vuole cambiare aria. A Vidal buonuscita di 3,5 milioni

In attesa di sviluppi sui fronti Skriniar e Bremer, l'Inter cerca di sfoltire la rosa di Inzaghi. Ieri Vidal ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto. Ora potrà firmare per il Flamengo. E adesso tocca a Sanchez .

"L’Inter ha ricevuto in sede Arturo Vidal e il suo agente Felicevich. Vidal ha firmato la risoluzione consensuale: l’Inter gli ha riconosciuto una buonuscita di 3,5 milioni di euro (con Decreto Crescita). Ma l’occasione è stata buona anche per affrontare il discorso Sanchez, sempre assistito da Felicevich. L’attaccante ha fatto sapere di esser disposto a partire, l’Inter ha comunicato di voler riconoscere un incentivo all’uscita. In sostanza: c’è più ottimismo rispetto ai giorni scorsi. Per la gioia di Inzaghi, che non vuole gestire un attacco con più di quattro giocatori", rivela La Gazzetta dello Sport.