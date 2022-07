Pedullà – Inter ha fretta: offerto 65% a Sanchez per rescindere. E Dybala…

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha svelato una novità riguardante l'ex Manchester United: "Nell'incontro di oggi con Felicevich l'Inter ha avanzato una proposta per la risoluzione del contratto di Sanchez, che in questo momento sta rifiutando tutto. L'inter ha fatto una proposta da 65% degli emolumenti per la stagione 2022/23, ovvero circa 7 milioni di euro. In questo modo Sanchez sarebbe libero di trovare un'altra soluzione. Le partenze di Pinamonti e Sanchez sono fondamentali. Dybala viene accostato ogni giorno a una squadra diversa, le cose potrebbero cambiare soltanto se l'Inter decidesse di farle cambiare. In questo momento l'Inter ha grande fretta di fare cassa con Pinamonti e far andare via Sanchez: se lui rifiuta il Marsiglia e soluzioni da Champions League vuol dire che sta facendo non dico una ripicca, ma quanto meno sta prendendo tempo per non perdere nulla dal punto di vista contrattuale. Ecco perchè l'Inter ha avanzato questa proposta fino al 65%: una grande proposta, perchè l'Inter ha fretta di liberarsi di questo contratto".