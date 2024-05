"Nonostante la disastrosa proprietà finanziaria di Suning, la valutazione dell’Inter è cresciuta a dismisura, spinta in parte dalle sue prestazioni in campo e dal boom globale degli asset sportivi. Il valore aziendale dell'Inter è compreso tra 1,36 e 1,49 miliardi di euro, secondo Andrea Sartori, fondatore e amministratore delegato della piattaforma dati Football Benchmark. Da quando la sua azienda ha iniziato a monitorare le valutazioni delle squadre di calcio nel 2016, quella dell'Inter è cresciuta di oltre il 200%, battuta solo da Tottenham Hotspur e Paris Saint Germain. "Oaktree ha fatto un buon affare perché ha preso il controllo di un club che vale molto di più dei debiti che ha", ha affermato Sartori. Le sfide di Oaktree saranno raggiungere la sostenibilità finanziaria senza perdere terreno in campo e trovare un possibile acquirente per il club. "Siamo orgogliosi che il nostro finanziamento abbia contribuito a sostenere i successi del Club negli ultimi tre anni e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con l'attuale team dirigenziale per sfruttare lo slancio della storica seconda stella. Per questo motivo, siamo concentrati nel garantire stabilità operativa e finanziaria per contribuire a garantire un successo costante al Club dentro e fuori dal campo", ha dichiarato Oaktree in un comunicato sul sito dell'Inter.