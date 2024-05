In data 26 maggio 2023 abbiamo esercitato l'eccezione di contumacia totale nei confronti dello sponsor, dichiarando la contratto di sponsorizzazione risolto per mancata prestazione da parte di Zytara Labs. Al fine di proteggere nostri interessi, con il supporto di uno studio legale esterno, abbiamo poi provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo contro Zytara Labs, anche in tenendo in considerazione i costi connessi alle rispettive alternative previste e la concrete possibilità di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute ai sensi dell'art. suddetto. Il Tribunale di Milano ha emesso l'ingiunzione come da nostra richiesta e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per comunicare correttamente alla controparte. In particolare, il tentativo di notificare l'ingiunzione alla sede legale della controparte nel Wyoming non ha avuto successo, come confermato dalle autorità statunitensi, e – nel mese di maggio 16, 2024 - abbiamo ottenuto dal Tribunale di Milano un ulteriore termine di 90 giorni per notificare l'ingiunzione alla controparte".