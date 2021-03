Inter, anche il CorSport: “Scadenze marzo ok, Zhang salda tutto così”

Steven Zhang guarda al futuro a breve termine dell’Inter con più fiducia. Le scadenze con l’Uefa di fine marzo saranno rispettate

S teven Zhang guarda al futuro a breve termine dell’Inter con più fiducia. Le scadenze con l’Uefa di fine marzo, quelle da rispettare per ottenere la licenza e partecipare alle coppe europee 2021-22, adesso fanno meno paura e i debiti maturati nel 2020 (tra i quali la rata da 10 milioni al Real per Hakimi) verranno onorati. E' quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Non c'è più dubbio, quindi, sul fatto che i nerazzurri saranno in regola con tutte le situazioni necessarie per le licenze Uefa della prossima stagione.