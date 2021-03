Suning, urgenza liquidità meno asfissiante. “Un fatto ha rasserenato Nanchino”

La proprietà dell'Inter continua la ricerca di investitori, ma la volontà è quella di mantenere ancora il controllo del club

"Il gruppo cinese cerca un’operazione costituita in parte da strumenti finanziari di debito e in parte di equity: ibrida. Si dovrebbe passare attraverso un iniziale nuovo finanziamento a cui poi seguirebbe l’acquisto di quote azionarie. Sin dall’inizio l’idea di Suning è, comunque, quella di restare in sella con la speranza crescente di poter festeggiare a maggio il frutto di tanto lavoro. E di tanta spesa: il conto, al 30 giugno 2020, era di 712 milioni investiti nel progetto Inter.