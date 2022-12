Scaloni: “Lautaro? Ci ha salvato molte volte, non è giusto criticarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato così di Lautaro Martinez, protagonista di una serata storta con l'Albiceleste: "Lautaro Martínez ci ha salvato molte volte in passato. Non è giusto criticare il giocatore per una serata storta, ha fatto tante cose buone per noi e continuerà a darci tante gioie. Ogni grande giocatore del mondo ha una serata storta. È facile colpire un giocatore quando se la passa male per chi lo critica, no? Avrà una rivincita, Lautaro è un giocatore molto importante per noi".