Qatar 2022 – Gol di Messi e Alvarez e Australia KO: Argentina ai quarti, sfiderà l’Olanda

L'Argentina batte 2-1 l'Australia e stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale del Qatar 2022 dove affronterà l'Olanda. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Messi al 35', al primo gol in una fase ad eliminazione diretta in un Mondiale. In avvio di ripresa, ha raddoppiato Alvarez al 57'. Nel finale l'Australia ha provato a riaprirla con un autogol di Enzo Fernandez - tiro di Goodwin - al 77' ma l'Argentina ha tenuto fino al triplice fischio. Per Lautaro 20' più recupero.