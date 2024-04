E' quello che racconta Sky Sport, che riporta il grande entusiasmo dei tifosi dell'Inter fuori dai cancelli di Appiano Gentile, dove anche oggi la squadra di Simone Inzaghi si allena per preparare la sfida di domani sera a San Siro contro il Cagliari. Grande accoglienza per i giocatori (in particolare Calhanoglu), e una gioia ormai irrefrenabile.