“In caso di derby scudettato, il popolo nerazzurro si riverserà in piazza Duomo. Un’eventualità che dovrà gestire il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il Comune di Milano, che lunedì dovrà affrontare anche lo sciopero della polizia locale indetto dai sindacati Sulpl, Uil e Usb, pianificato nel giorno in cui può fare più rumore. La prefettura potrebbe decidere di precettare al lavoro i ghisa, ma finora non ci sono indicazioni in questo senso. In ogni caso, si preannuncia una grana per Palazzo Marino, dopo una settimana di traffico per la design week”.