Milan-Inter-Napoli, a chi lo scudetto a pari punti? Ecco gli scenari: nerazzurri campioni se…

Ogni punto, ogni gol. In un campionato così maledettamente equilibrato, ogni numero può risultare decisivo per assegnare il titolo della Serie A 2021-22. Perché, con una lotta così serrata, non è affatto esclusa l'ipotesi che Milan, Inter e Napoli si ritrovino a braccetto alla fine del torneo. Che arrivino tutte a pari punti o che due tra le tre si contendano il primo posto, non sarà più la classifica generale a stabilire la prossima squadra scudettata. I casi possibili sono quattro. Vediamoli tutti.