Zenga: “Ho coronato il sogno di giocare nella mia squadra. Ora sogno di allenare l’Inter”

Tra situazioni personali e sogni di una vita mai nascosti. Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e oggi opinionista sportivo in tv, ospite di Verissimo ha parlato tanto di vicende più intime e famigliari, ma non solo. Nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin, Zenga ha anche ribadito il suo sogno di diventare in futuro allenatore dell'Inter:

"Le difficoltà con i miei figli? In ogni situazione non bisogna puntare il dito contro qualcuno. C’è stato qualcosa che non ha funzionato e che mi ha portato lontano. Sono andato a vivere in America quando erano in età adolescenziale. Quando tornavo non avevo mai tempo per fare tutto. Quando i bambini diventano grandi sarebbe meglio che il rapporto tra madre e padre diventasse più collaborativo. Questo è mancato. Un padre felice è più importante di un padre presente. I miei progetto? Ho coronato il sogno di stare nella mia squadra e di fare tutta la gavetta. Ora sogno di allenare l’Inter".