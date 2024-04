Stefano Sensi ringrazia tutto il mondo Inter dopo la festa scudetto di ieri, terminata in Piazza Duomo in tarda serata: le sue parole

Volevo ringraziarvi uno ad uno per le emozioni che ci avete fatto vivere ma soprattutto volevo ringraziarvi per il sostegno e l’amore che mi avete avete sempre trasmesso soprattutto nei momenti più bui. Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso. Un grazie immenso, siete parte del mio cuore. Vi voglio bene 🖤💙", le parole del centrocampista.