L'Inter ieri ha festeggiato in lungo e in largo lo scudetto conquistato strameritatamente in questa stagione. Ma la testa dei dirigenti è già al futuro, con la volontà forte di confermarsi e vincere ancora. E uno dei tasselli che il club dovrà sistemare, dopo aver già acquistato Taremi e Zielinski, per le prossime stagioni è quello del portiere e del successore di Yann Sommer. Scrive in merito Libero: "Verrà fatto un tentativo su Bento, portiere dell’Atletico Paranaense per cui Ausilio ha strappato una promessa di acquisto per 15 milioni".