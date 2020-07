La sentenza di Aldo Serena: “Non c’è storia tra Lukaku e Icardi. Vuoi mettere…”

Romelu Lukaku e Mauro Icardi. Il confronto tra i due bomber, uno del passato e uno del presente nerazzurro, è andato avanti per tutta la stagione. Arrivati quasi alla fine del campionato, qualche giudizio si può trarre. E il giudizio che esprime Aldo Serena, ex cannoniere dell’Inter dei record, è senza appello.

“Non solo per simpatia, ma per pathos, per generosità, per carisma, per attitudine al gioco collettivo, non c’è storia. In area Lukaku è meno lucido ed infallibile ma vuoi mettere?“, ha sentenziato Serena rispondendo ad un tweet di Ciccio Valenti.