PAGELLE: Moses alimenta domande. Lukaku, dibattito chiuso. Lautaro, ti rubano…il Getafe

HANDANOVIC 6: Di fatto inoperoso, il Genoa fa un po’ di confusione davanti a lui nel secondo tempo ma non morde

SKRINIAR 6: Attento e diligente. Non si prende più le libertà di una volta in uscita ma non si fa prendere dalla frenesia

RANOCCHIA 6: Partita attenta con un grave errore, quello che rischia di mandare in porta Favilli. Una sbavatura che non fa danni. Per fortuna

GODIN 6,5: Sempre più a suo agio, anche in un modulo e in un ruolo che non sente suo. Ma la classe è classe

MOSES 7: Comincia ad alimentare domande il buon Victor. E’ poco costante, questo è vero. Ma nell’uno contro uno, quando strappa, per l’avversario diretto sono guai. Vale un pensierino per il futuro?

GAGLIARDINI 5,5: Gli errori in appoggio continuano ad essere troppi. Anche se il ritmo della partita lo agevola

BROZOVIC 6: Spreca una buona chance nel primo tempo. Poi si assesta sull’ordinaria amministrazione

BIRAGHI 6,5: Altro assist. E non è di certo il primo. Stavolta mette in porta Lukaku ma già prima aveva avviato una buona azione con tiro di Eriksen. In crescita

ERIKSEN 6: Inizia bene. Pimpante e con una discreta predisposizione a tentare il gol. Cala un po’ alla distanza ma senza di lui le uscite palla al piede sono più frettolose

LUKAKU 8: Sarà giusto sacrificare Icardi sull’altare di Lukaku? Ma varrà davvero tutti quei soldi? A inizio anno, dibattito anche lecito. Adesso che l’anno è quasi finito, il dibattito si chiude. E la risposta è sì. Lukakone è devastante

LAUTARO 5: L’ombra di se stesso. Appannato, anche picchiato (ma gli arbitri lo hanno preso di mira?) ma soprattutto spento nella sua arma migliore: il guizzo. I difensori hanno vita facile con questo Lautaro. Troppa. Attento che con un Sanchez così ti giochi il Getafe. In questo momento, miss match favorevole per il Nino Maravilla.

SANCHEZ 7: Non esagerare che già la trattativa con lo United è complicata. Scherzi a parte: si vedono sprazzi di vero Sanchez. E sono belli da vedere

BORJA VALERO 6: Entra per gestire il pallone. Cerca di farlo e sfiora anche il gol

D’AMBROSIO 6: Controlla bene

CANDREVA, YOUNG SV

CONTE 7: La squadra gioca senza frenesia, anche favorita dai ritmi bassi. Doveva riprendersi il secondo posto e se lo riprende. Senza strafare ma senza soffrire. E i numeri sono sempre più dalla sua parte.