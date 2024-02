Serie A, ieri incontro tra Inter, Milan e Juve: sul tavolo una grande novità

La Serie A, compatta, chiede maggiore autonomia. Le parole del presidente Casini saranno di certo arrivate all'orecchio di Gravina, che vedremo come reagirà. Il modello a cui si pensa è quello della Premier League, ma sarà l'unica grande sfida per i nostri club. In particolare, Inter, Milan e Juventus hanno in mente un'altra modifica da sottoporre all'assemblea. Ed è emersa in un incontro tenuto ieri, come sottolinea il Corriere dello Sport: