Serie A, bottino da 230 milioni col taglio stipendi? Tensione tra società e calciatori

Anche il mondo del calcio rischia di risentire seriamente del lungo stop imposto dal Coronavirus. Tra le possibili misure per provare a salvaguardare il sistema, che ogni anno versa circa 1 miliardo di euro nelle casse dello stato, c’è anche quella del taglio degli ingaggi ai calciatori. Possibile muro contro muro, spiega il Corriere dello Sport: “Ovviamente i calciatori non vorrebbero rinunciare allo stipendio, ma tra i presidenti c’è chi ha fatto i conti, facendo capire che così rischia di venir meno la stabilità delle aziende. Il Consiglio dei ministri di ieri ha deciso per la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 31 maggio 2020 anche per le società professionistiche, ma la Serie A 2019/20 vanta investimenti in stipendi che toccano quota 1 miliardo e 360 milioni di euro (record storico). Trecento milioni li spende solo la Juventus che ha 11 calciatori nella top 20 dei più pagati, poi c’è l’Inter (145 milioni) , la Roma (126), il Milan (113), il Napoli (106) e la Lazio (74)”.

Bastano pochi semplici calcoli per capire la portata dell’eventuale manovra: “Se togliessimo 2 mensilità a tutti i calciatori del campionato (marzo e aprile) – si legge sul Corriere dello Sport -, uscirebbe fuori un bottino da circa 230 milioni senza contare la Serie B e la Serie C”. «Non credo sia obbligatorio chiedere ai calciatori di decurtarsi lo stipendio e non è giusto imporlo, ma rinunciare a qualcosa potrebbe essere un segnale di vicinanza per i tifosi e per i cittadini che soffrono», ha chiosato Marco Tardelli, candidato alla presidenza dell’associazione calciatori.