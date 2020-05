Repubblica – Il Governo mercoledì può fermare la Serie A. Restano 3 ipotesi per il calendario

Resta ancora in bilico il futuro della Serie A 2019-20. L’emergenza coronavirus è ancora in corso, ma fortunatamente la curva del contagio sembra in calo. Ecco perché i vertici del calcio italiano si stanno adoperando, qualora il Governo desse il via libera, per strutturare il fitto calendario delle partite restanti. Secondo Repubblica, le ipotesi sono tre:

“La palla infatti resta nelle mani del governo: mercoledì il nuovo decreto del premier Conte potrebbe chiudere definitivamente il campionato proprio su input del comitato scientifico. La Lega di Serie A ha già allo studio 3 nuove ipotesi di calendario. Il più estremo con ripartenza al 24 giugno sacrificando la Coppa Italia (non una soluzione a costo zero, visto che la Rai ne detiene i diritti) e con 2 sole retrocessioni. La Figc tiene viva l’ipotesi ancora più estrema di decidere la stagione con playoff e playout per non tardere il via al campionato 2020/21. Anche se il vicepresidente della Fifa, il canadese Montagliani, ha ammesso a Radio Sportiva: “I campionati nell’anno solare? Una possibilità“.

(Fonte: Repubblica)