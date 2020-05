Protocollo Figc per gli allenamenti di gruppo: arriva il si del CTS. Ora la quarantena…

Era un sì atteso. La Figc e la Lega Serie A hanno presentato un nuovo protocollo al governo sugli allenamenti di gruppo. Era necessaria la validazione del comitato tecnico scientifico. Quella risposta è arrivata e sono quindi autorizzati gli allenamenti di gruppo. “Il testo è stato approvato seppure con precisazioni, e permetterà alle società di iniziare ad allenarsi in gruppo: le sedute collettive sarebbero dovute riprendere già da lunedì ma il protocollo precedente era stato bocciato dai club, contrari al ritiro prolungato imposto dal testo precedente”, spiega il quotidiano La Repubblica.

Il nuovo protocollo non dovrebbe prevedere le due settimane di quarantena per tutto il gruppo all’interno del centro sportivo, quindi un ritiro prolungato. Era stato considerato impossibile trovare strutture adeguate per permettere a squadra e staff di restare isolati. Adesso dovrebbe essere quindi prevista la possibilità di tenere sotto controllo le formazioni con tamponi e test più regolari. “In caso di positività invece il calciatore contagiato verrà isolato a casa mentre il resto del gruppo dovrebbe trascorrere una quarantena di 14 giorni dentro il centro sportivo“, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: repubblica.it)