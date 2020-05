Procuratore Figc Di Lello: “Ispettori controlleranno il rispetto del protocollo, attendiamo…”

Marco Di Lello, procuratore aggiunto FIGC, intervenuto a Radio Punto Nuovo ha spiegato come gli ispettori dovranno verificare che il mondo del calcio si attenga alle regole del nuovo protocollo: “Con la ripresa degli allenamenti e l’avvicinarsi alla ripresa, la Federazione ha lasciato alla Procura il controllo del rispetto delle regole. I nostri collaboratori sono sottoposti ad un protocollo particolare, quello dell’esclusione di diffusione del contagio resta una priorità assoluta. Tanto gli allenamenti, quanto il campionato, riprenderanno con protocolli sanitari da rispettare per coloro che fanno parte del mondo del calcio. La Procura per ogni partita del calcio professionistico invia circa 3 ispettori, adesso c’è da controllare anche il rispetto del protocollo. Proveremo a ridurre il numero in Serie A, dato che si svolgerà a porte chiuse. Ovviamente la Procura continuerà a svolgere la sua funzione. Aspettiamo di vedere il protocollo definitivo sperando in un accordo tra Governo e Federcalcio. Intanto ci stiamo attrezzando, selezionando i nostri collaboratori tenendo conto delle prerogative. Vedremo nel dettaglio quelle che saranno le ulteriori funzioni e altri atteggiamenti che dovranno controllare gli ispettori“.