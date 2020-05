Simeone: “Ronaldo il miglior compagno avuto in carriera. La Coppa Uefa e il campionato del ’98…”

Intervistato da Uefa.com, Diego Simeone commenta la finale di Coppa Uefa del 1998 quando l’Inter travolse la Lazio con un secco 3-0. Si parte dal primo gol segnato da Ivan Zamorano: “Il passaggio per il primo gol sintetizza quello che penso. Da giocatore ero più pratico che elegante, ovviamente ho cercato la profondità sfruttando un grande movimento di Zamorano. Il gol di Zanetti è straordinariamente bello e quello di Ronaldo metteva il punto su un risultato tremendo“, ricorda il Cholo. A proposito del Fenomeno, aggiunge: “E’ stato il miglior compagno di squadra avuto in carriera. Ho avuto la fortuna di vedere la sua miglior versione, era forte, era sano, senza gli infortuni al ginocchio sarebbe potuto durare di più. In campionato non vincemmo, fu un torneo confuso, con la Juve. Ma lui ci aiutò a vincere la Coppa Uefa in una grande finale con la Lazio“.

(Uefa.com)