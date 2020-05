Simeone: “Alla fine vincono le squadre che si difendono meglio. Nel mio primo Atletico…”

Diego Simeone non rinnega la difesa come chiave vincente per portare a casa il risultato: “Tutti hanno buoni giocatori davanti. Tutti hanno un buon attacco perché nelle migliori squadre del mondo ci sono sempre giocatori bravi ad attaccare. Il problema è saper difendere. In quanti sanno farlo? Ecco perché le squadre che si difendono meglio sono quelle che alla fine vincono”. Ma saper difendere, precisa il Cholo, non significa affatto fare catenaccio: “Nel mio primo Atletico giocavano Arda, Diego, Falcao e Adrian. E con due esterni come Juanfran e Filipe Luis, che attaccavano più di quanto difendessero”.

(Fox Sports)