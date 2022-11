Inter, Skriniar rinnova? Biasin: “Conosco bene il Marottese e dico che…”

Le parole del giornalista: "L'Inter sta provando a mettere sul piatto queste armi per arrivare ad un rinnovo incredibile da un certo punto di vista"

Però è vero che nel frattempo Skriniar è diventato capitano e ha sempre dimostrato attaccamento. L'Inter sta provando a mettere sul piatto queste armi per arrivare ad un rinnovo incredibile da un certo punto di vista: dovesse arrivare sarei felicissimo e anche sorpreso. La fascia di capitano per me può aver fatto la differenza".