Skriniar: “L’Inter mi ha dato tanto, ora voglio vincere. La squadra di quest’anno è…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Milan Skriniar ha parlato così della sua avventura all’Inter, partendo però da San Siro:

“Quando è pieno, uno stadio come San Siro ti dà tanti emozioni. Non è cambiato niente dalla prima partita fino a quella dell’altra sera, è sempre una grande emozione”.

OPERAZIONE AGLI OCCHI – “In Slovacchia ho fatto l’intervento e sono stati bravi e carini, l’intervento è durato poco”.

SENSIBILITA’ VISIVA PER UN DIFENSORE – “Non pensavo di non vedere, dopo l’intervento ho notato la differenza. Va meglio così”.

SCARPINI DA PICCOLO – “Il calcio era la mia passione, avevo le scarpe da calcio fin da piccolo. Prima le indossava mio fratello e poi le indossavo io, ho bei ricordi. Mio papà mi allenava. Con i miei genitori mi trovo benissimo, ho un bel rapporto. A volte vengono in Italia per vedere le partite e restano una settimana, anche con mio fratello”.

SLOVACCHIA – “Mi mancano i miei amici ma quando torno in Slovacchia li incontro. Cerco sempre di rimanere con i piedi per terra e fare le cose per bene”.

DUOMO – “Mi piace anche la Piazza, siamo andati tante volte lì”.

100 PRESENZE – “Per me significa tantissimo, sono venuto tre anni fa e in tre anni ho giocato 100 partite, è una cosa bellissima. Non mi sarei mai aspettato che arrivasse così presto, sono contento. L’Inter è stata importante nella mia crescita, quando sono arrivato qua ero un ragazzino che giocava a calcio, l’Inter mi ha dato tanto però sono cresciuto come calciatore e uomo. A me piace giocare a calcio, è una passione che ho sin da piccolo, quando vado sul campo, non è solo lavoro ma mi diverto”.

BACIO AD HANDANOVIC IN INTER-EMPOLI – “Ho dato solo un bacio, ha fatto tante parate in quella partita”.

DESIDERIO – “Voglio vincere qualcosa di importante, quest’anno abbiamo una squadra forte come mai prima d’ora, possiamo fare buone cose insieme. Spero che tutti insieme, anche con i tifosi, ce la possiamo fare”.