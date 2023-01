Skriniar, così potrebbe reagire San Siro. La fascia? Inzaghi ha le idee chiare

"Non facile mantenere la mente fredda anche per un robot come lui. La fascia al braccio, poi, ha il sapore della beffa: Inzaghi non ha mai pensato di togliergli i galloni di capitano, un po’ per non turbare l’equilibrio di spogliatoio e un po’ perché tra poco tornerà Brozovic, che in linea gerarchica gli sta davanti. L’Inter attende, quindi, le eventuali mosse dell’emiro, ben consapevole delle difficoltà nel trovare in questo asfittico gennaio un rimpiazzo all’altezza di Milan. Con lo slovacco in campo, poi, crescono le possibilità di blindare un posto in Champions e, magari, di raggiungere i quarti eliminando il Porto. Insomma, la coperta è corta, da qualunque parte la si tiri: lo sa l’Inter, lo sa Skriniar e lo sa pure il variegato pubblico di San Siro".