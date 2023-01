Inter-Empoli, probabili formazioni: Skriniar gioca, riecco de Vrij. Due ballottaggi per Inzaghi

Sfruttare l'entusiasmo della vittoria in Supercoppa Italiana per ripartire forte anche in campionato e provare a tenere il passo del Napoli

Sfruttare l'entusiasmo della vittoria in Supercoppa Italiana per ripartire forte anche in campionato e provare a tenere il passo del Napoli, provando a isolare le voci sul futuro di Skriniar. L'Inter di Simone Inzaghi affronta domani sera a San Siro l'Empoli di Zanetti. L'uomo più chiacchierato, proprio Skriniar, sarà della partita, e c'è attesa per capire la reazione del pubblico di San Siro dopo la sua decisione di non rinnovare il contratto con i nerazzurri. In difesa torna de Vrij, con un turno di riposo per Acerbi. I dubbi sono a centrocampo, dove Asllani, ex della partita, insidia Calhanoglu per un posto davanti alla difesa e dove Dumfries e Darmian si giocano la titolarità sulla fascia destra. Ecco la probabile formazione di Sky Sport: