Skriniar, ultimatum Inter al Psg: “Ma per sbloccare Bremer può bastare l’addio di…”

Nonostante il +60 sul mercato vada registrato entro giugno 2023, l'Inter ha intenzione di chiudere in questa sessione la cessione pesante. E l'indiziato principale è sempre lo stesso, come scrive il Corriere dello Sport: "La cessione importante, evidentemente, è quella di Skriniar. Anche se non è da escludere che pure quella di Pinamonti, tenuto conto delle cifre in gioco, possa essere sufficiente per sbloccare la situazione Bremer. Il fronte più caldo, comunque, resta quello dello slovacco.