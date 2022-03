Sky – De Vrij ci sarà in Torino-Inter? Ecco cosa filtra dal club. Su Brozovic…

L'indiscrezione sui tempi di recupero del difensore olandese fermatosi al termine del primo tempo di Liverpool-Inter di ieri

Tegola in casa Inter. Stefan De Vrij si è sottoposto in queste ore ad accertamenti sul problema che lo ha costretto a lasciare il campo nel corso del match con il Liverpool. La diagnosi è distrazione al soleo della gamba sinistra. Riguardo i tempi di recupero dell'olandese spiega Sky Sport: "L'Inter fa sapere che le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Molto difficile vederlo in campo domenica sera contro il Torino".