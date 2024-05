Non sono previsti colpi di coda. Da domani l'Inter passerà nelle mani di Oaktree . Scadeva oggi, 21 maggio, il termine per la restituzione del prestito che Zhang e la sua famiglia avevano ottenuto dal fondo californiano. I dirigenti nerazzurri hanno lasciato la sede di via della Liberazione, non sono arrivate novità dalla Cina - sottolinea Matteo Barzaghi - a Skysport.

A mezzanotte Oaktree avrà facoltà di escutere il pegno e diventare proprietario del 99.6% dell'Inter. Si chiuderà l'era Suning e comincerà un'era americana per l'Inter tutta da scoprire. Luca Marchetti - sul fondo che si prenderà il club nerazzurro - ha spiegato: "È finita l'era Zhang, non nel migliore dei modi per lui non per l'Inter che vive un momento importante ed ha dimostrato, vincendo lo scudetto, di avere grande valore e di poterlo prolungare nel tempo. Si andrà verso l'escussione del pegno e il club nerazzurro diventerà di proprietà di Oaktree. Il management non cambierà perché è riuscito in una situazione difficile a contenere costi, diminuire le perdite e a vincere. Il fondo guarda a questo valore. Non sappiamo se il fondo che non ha mai gestito club nella sua storia voglia cedere subito o tenere per un po' l'Inter, gestirla e poi cedere al giusto prezzo. Si scoprirà nei prossimi giorni e aspettiamo un comunicato che chiarisca la sua posizione ai tifosi nerazzurri".