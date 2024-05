Volge al termine l’era Zhang in casa Inter. È fissata per oggi la data di scadenza del prestito erogato nel 2021 da Oaktree e - a meno di colpi di scena - i soldi non verranno restituiti. Presidente dal 2018, Steven Zhang ha conquistato sette trofei sotto la sua gestione (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana). Ma quanto ha speso la famiglia Zhang per l’Inter? Lo svela calcioefinanza.it, ricordando che il padre Zhang Jindong ha acquistato il club nel 2016.