Sky Sport De – Gosens tra Union Berlino e Woflsburg: “Cifra chiesta dall’Inter troppo alta”

L'esterno dell'Inter potrebbe fare ritorno in Germania, ma ancora non è arrivata un'offerta soddisfacente per la sua cessione

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter in questa sessione di mercato c'è anche Robin Gosens. L'esterno piace in Germania, a Wolfsburg e Union Berlino, ma ancora non sono arrivate offerte ritenute valide in viale della Liberazione. Questo il punto sulla trattativa secondo Sky Sport De: