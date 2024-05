SM – Arnautovic, futuro lontano dall’Inter? La dirigenza preferirebbe un altro profilo

L'Inter pensa alla prossima stagione e a rinforzare la squadra di Inzaghi. Potrebbe esserci un rinnovamento nel reparto offensivo per consegnare al tecnico un attacco più competitivo, non solo Lautaro e Thuram.

"Il futuro di Marko Arnautovic potrebbe essere lontano dall'Inter. In casa nerazzurra si sta ragionando sull'attacco della prossima stagione che, con l'addio di Sanchez, al momento conterebbe su Lautaro, Thuram e Taremi, con il dubbio Correa. In questo contesto l'austriaco potrebbe trovare ancora meno spazio, con la dirigenza che preferirebbe inserire un vice Thuram al suo posto. Arnautovic ha 35 anni e un contratto in scadenza nel 2025, potrebbe partire in caso di offerta adeguata", scrive Sportmediaset.