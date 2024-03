Simone Inzaghi ha armi a non finire per raggiungere l'obiettivo prefissato a fine stagione. La sua Inter si sta avvicinando a grandi passi verso lo scudetto della seconda stella perché è compatta, imprevedibile, ma anche ricca di risorse. Il conto dei gol è clamoroso, soprattutto se paragonato a quello delle inseguitrici: merito non solo degli attaccanti, però, come sottolineato anche da Sport Mediaset.