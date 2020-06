Sneijder: “Non escludo la carriera da allenatore. I chili di troppo? A casa ho anche…”

Un anno fa Wesley Sneijder appendeva gli scarpini al chiodo e dava l’addio al calcio giocato. Un anno dopo l’ex Inter svela quali sono i suoi piani per il futuro e non esclude la carriera da allenatore: “Non uscirò mai completamente dal calcio. Ora sto seguendo dei giocatori. Non voglio chiamarlo fare l’agente, perché prendo davvero i giocatori per mano. Vivo l’intero processo del giocatore e metto la mia esperienza a disposizione per aiutare i calciatori e anche i loro genitori. Ma non escludo di allenare in futuro“. Negli ultimi mesi Sneijder è stato spesso criticato per aver messo su qualche chilo dopo aver smesso con il calcio giocato: “Se smetti di giocare a calcio dopo trent’anni di allenamento ogni giorno, anche il tuo corpo deve abituarsi. Ho anche uno specchio a casa. Posso dire che è successo qualcosa al mio corpo“, scherza Sneijder.

(Voetbal Primeur)