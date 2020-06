Sneijder: “Inter, è tempo di tornare a vincere. Eriksen diventerà leader. Balo paga le scelte”

Wesley Sneijder, pilastro dell’Inter del Triplete, ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Mattino. Il trequartista olandese si è soffermato sulla gara di sabato sera tra i nerazzurri e il Napoli, ma non solo.

Sabato la grande sfida tra Napoli e Inter che vale la finale di Coppa Italia.

«Spero che l’Inter passi il turno e conquisti la Coppa: credo che sia venuto il momento per tornare a vincere».

Dopo sette giorni ripartirà anche il campionato: e qui cosa si aspetta?

«Là c’è ben poco da fare: la Juventus continua ad essere nettamente favorita per il titolo. Ha la squadra più forte e cresce di stagione in stagione. Anche quando pensi che il loro ciclo sia finito, riescono a pescare il giocatore nuovo che fa la differenza e trovano stimoli giusti per continuare a vincere».

Torniamo alla Coppa Italia: la difesa del Napoli deve stare attenta a…

«Eriksen».

Il danese, però, non ha ancora brillato dal suo arrivo a gennaio.

«Conosco bene i suoi mezzi, da quando giocava in Olanda. Conte ha una grande rosa e con Eriksen in squadra può finalmente provare a fare il salto di qualità. Christian ha fatto bene all’Ajax, poi al Tottenham e ora deve affermarsi in Italia. Ha grandi doti e può diventare un leader».

Si giocherà in un San Paolo deserto: pensa che possa influire sul risultato?

«Sarà una partita diversa dal solito. Quell’atmosfera di Napoli me la ricordo bene. È uno stadio pazzesco, con tifosi strepitosi. Matti, in senso buono: che ricordi delle vigilie delle partite, con tanta gente davanti al nostro albergo».

A proposito del passato: lei è stato allenato da Roberto Mancini al Galatasaray, come lo vede ora da ct della Nazionale?

«Mancini è un fenomeno. Ho lavorato molto bene con lui in Turchia perché ha grande qualità e mentalità forte. Conosce perfettamente la tattica e poi come uomo è straordinario: cerca di aiutare i suoi giocatori mettendosi sempre a disposizione. Spero che con lui l’Italia possa tornare a vincere: Mancini può fare la differenza tra un anno agli Europei».

Lei ha giocato all’Inter e al Nizza con Balotelli: cosa ne pensa della decisione del Brescia di allontanarlo?

«Mario poteva essere tra gli attaccanti migliori al mondo, però ha fatto determinate scelte. Io non le condivido, ma il mondo è bello perché ognuno è fatto a modo suo. Non so se Brescia possa essere stata davvero la sua ultima chance: uno come lui può sempre fare la differenza».