Sneijder: “Abbiamo una chat con il gruppo del Triplete. Mourinho il migliore, è esigente e… “

Il prossimo 3 giugno si svolgerà la partita d’addio organizzata da Wesley Sneijder allo stadio Galgenwaard. Sono tanti gli ex campioni che parteciperanno alla gara e non poteva mancare una fetta importante di Inter. “”Sarà una partita tra una squadra nazionale Orange e una squadra di giocatori con cui ho giocato insieme in Olanda, Spagna, Italia e Turchia“, dice l’ex centrocampista nerazzurro a De Telegraaf. “Ci sarà il nostro portiere dell’Inter, Julio Cesar, il capitano Javier Zanetti e Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso e Diego Milito, partecipano tutti“. Se in campo ci saranno grandi stelle, lo stesso si può dire per i due allenatori presenti in panchina: da una parte José Mourinho e dall’altra Bert van Marwijk. A proposito dello Special One, Sneijder dichiara: “Il miglior allenatore del mondo. Gli piace vedere vecchi conoscenti. Abbiamo ancora il gruppo whatsapp dell’Inter del 2010 e parliamo molto tra di noi. Mi sono preso una pausa dall’allenamento, ma nel nuovo anno mi dedicherò completamente all’allenamento per la mia gara d’addio. Voglio essere in ottima forma al calcio d’inizio. Devo perché José è esigente, altrimenti mi metterà semplicemente in panchina“.

(De Telegraaf)