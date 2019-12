Sneijder, 3 giugno la gara d’addio. Parata di stelle pazzesca: tanta Inter, allena Mourinho!

C’è una data da cerchiare in rosso per Wesley Sneijder: il 3 giugno. Quel giorno si svolgerà la partita d’addio organizzata dall’olandese allo stadio Galgenwaard. Sarà una vera e propria parata di ex campioni e non poteva mancare una fetta importante dell’Inter del Triplete. L’ex centrocampista olandese ha giocato la sua ultima partita con l’Al Gharafa lo scorso dicembre e qualche mese prima aveva indossato per l’ultima volta la maglia della Nazionale nella gara contro il Perù, disputando la sua 134a partita internazionale alla Johan Cruijff ArenA.

I GIOCATORI CONVOCATI – Con nomi come Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz e André Ooijer, c’è una squadra impressionante di ex giocatori internazionali in campo. Dall’estero, ex giocatori di spicco come Jari Litmanen, Fabio Cannavaro, Júlio César, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Selçuk Inan e Burak Yilmaz. Mentre a dirigere le due squadre saranno José Mourinho e Bert van Marwijk.

(nu.nl)