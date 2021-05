Sneijder: “Inter, scudetto meritato. Abbiamo festeggiato anche noi del 2010 nella nostra chat”

Un amore per l'Inter mai svanito. E ora che i nerazzurri sono tornati sul tetto d'Italia, Wesley Sneijder è fra i primi a esultare

Un amore per l'Inter mai svanito, nonostante il passare degli anni. E ora che i nerazzurri sono tornati sul tetto d'Italia, Wesley Sneijder è fra i primi a esultare. L'ex numero 10 interista, fra gli eroi del Triplete del 2010, intervistato da gianlucadimarzio.com ha commentato così lo straordinario successo della squadra di Conte:

CHAT - "Abbiamo un gruppo WhatsApp con i compagni del 2010. Abbiamo festeggiato anche noi questo scudetto. Chi mi ha impressionato di più? Lukaku. Devo essere onesto: non credevo facesse così tanto bene, ma è la vittoria della squadra".

L'INTER PUO' VINCERE LA CHAMPIONS? - "Vincere la Champions è difficilissimo. Vincere uno scudetto è una cosa, la Champions è un’altra. Basti vedere la Juventus: loro la Champions non l’hanno mai vinta in questi ultimi anni, eppure hanno messo in bacheca nove scudetti di fila”.