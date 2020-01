Young all’Inter, Solskjaer frena: “Ashley è il nostro capitano, ci serve. Non abbiamo troppi…”

Il tecnico del Manchester United, Ole Solskjaer, si è espresso in merito alle voci insistenti che vorrebbero Ashley Young sempre più vicino all’Inter: “È uno dei nostri giocatori. Il nostro capitano. Si sentono molte speculazioni, ci stiamo abituando. Ashley è stato molto professionale e concentrato. Non penso che cambierà. Al momento non abbiamo troppi giocatori in forma e pronti, quindi abbiamo bisogno di tutti quelli che ci sono.”

L’allenatore del club inglese non si aspetta quindi grandi movimenti sul mercato di gennaio, né in entrata né in uscita. “Pensiamo ancora le stesse cose che pensavamo un mese fa. Abbiamo i giocatori che abbiamo, stiamo lavorando con quelli che abbiamo e, se succede qualcosa, ve lo diremo”, ha dichiarato in conferenza Solskjaer.

Young via in estate? “Questa è una discussione che io e Ashley affronteremo nel caso dovesse succedere qualcosa. Non abbiamo troppi giocatori in forma e pronti, quindi ripeto abbiamo bisogno di tutti. Ashley ha fatto molto bene per questo club. È stato un ottimo capitano in questa stagione. Vediamo dove siamo a giugno e si vedrà anche dove siamo a febbraio.”