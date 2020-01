Young sempre più vicino all’Inter. Agenti in arrivo, una mossa della United conferma l’affare

Tanti tavoli aperti per l’Inter che cerca un centrocampista, un esterno e anche un rinforzo nel reparto offensivo. Per quanto riguarda la fascia sinistra, la trattativa per Ashley Young prosegue e presto potrebbe esserci la fumata bianca. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“Non solo il centrocampista, in arrivo c’è anche l’esterno. Ancora pochi giorni e sarà ri-United, per la seconda volta in sei mesi. Marotta è vicinissimo a chiudere un altro colpo pescando come nella scorsa estate tra gli scontenti del Manchester United ed Ashley Young è pronto a riabbracciare Lukaku e Sanchez. L’esterno inglese si è promesso all’Inter e alle parole ha fatto seguire anche i fatti, rifiutando la proposta di rinnovo presentata dallo United. Young vuole l’Inter, il Manchester ne ha preso atto e ieri ha richiamato il terzino sinistro Borthwick-Jackson dal prestito al Tranmere. Toccherà a lui sostituire Young nella rosa di Solskjaer”.

“La trattativa è incanalata verso la chiusura, ora tra Young e la firma con l’Inter (contratto di 18 mesi) l’unico ostacolo resta l’indennizzo che l’Inter dovrà riconoscere allo United. Dettagli, importanti ma non così complicati da mettere in dubbio il buon esito della trattativa, tanto è vero che tra oggi e domani sono attesi a Milano gli agenti del giocatore. La fumata bianca potrebbe arrivare già lunedì, dopo il weekend di campionato. Due giorni in cui il campo servirà anche per nascondere le grandi manovre dell’Inter, partita con l’idea di aspettare opportunità e ritrovatasi poi quasi a costruirsele”, aggiunge Gazzetta.