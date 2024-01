Sommer Boss per una sera. Il portiere è un fattore per l’Inter: 13° clean sheet in 22 giornate

"The Boss per una sera è Yann Sommer. Proprio lui, proprio lo svizzero che ama il Boss vero, Bruce Springsteen. E che a Firenze ha suonato un concerto di livello alto, di quelle giornate che sanno di scudetto vero. Siamo al rigore numero 16 parato in carriera dal portiere dell’Inter. E quello bloccato a Nico Gonzalez ha ricordato - in maniera sinistra almeno per noi italiani – quello che lo stesso Yann parò a Jorginho a Basilea nel settembre 2021, nelle qualificazioni mondiali", racconta La Gazzetta dello Sport.