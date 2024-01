Sommer: “Felicissimi di questa vittoria. Rigore? Sono sicuro di averla presa per primo”

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo della Fiorentina. Le sue parole: "Il caso del rigore è stato difficile, sono sicuro di aver toccato io la palla per primo ma l'arbitro ha deciso così. Sono felice, studiamo molto gli avversari prima delle partite e sono felice di averlo parato. Il primo posto? Al momento siamo felicissimi di aver vinto questa partita su un campo difficile e contro un avversario forte: hanno avuto diverse occasioni per segnare, noi l'abbiamo fatto con 1-2. Siamo molto felici e ora prepareremo molto bene la Juve e vedremo. Clean sheet? Non pensiamo lontano, è un grande lavoro della squadra: è per questo che ne abbiamo fatti tanti. Dobbiamo continuare così, sarà dura nelle prossime settimane: dobbiamo recuperare bene, è una settimana molto importante".