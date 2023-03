CT Camerun su Onana: “Porte aperte per lui: è un top mondiale ma deve capire che…”

André Onana non è stato convocato per gli impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa dal CT del Camerun Rigobert Song in seguito alla lite scoppiata durante la fase a girone dei Mondiali di Qatar 2022. Il portiere dell'Inter, dopo il litigio con il CT, aveva infatti annunciato l'addio alla Nazionale. Song, intervenuto in conferenza stampa in vista della partita valida per la terza giornata del girone eliminatorio in programma domani contro la Namibia, è tornato sul tema Onana: