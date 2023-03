GdS – Inter, le big di Premier su Onana: via per 60 mln? Primo contatto con Vicario

Il portiere arrivava da una squalifica per doping e dalla rottura con l'Ajax quando, nel gennaio del 2022, Marotta e Ausilio hanno anticipato la concorrenza e si sono aggiudicati il portiere che ha preso il posto di Samir un mese e mezzo dopo il suo arrivo alla Pinetina. Ed è diventato una certezza per la squadra nerazzurra. La valutazione, da quanto scrive la rosea, si aggirerebbe ora sui 60-70 mln. Sarebbe un'importante plusvalenza. Ma lui a Milano sta benissimo, non ha intenzione di andarsene, ha anche stabilito subito un certo feeling con i tifosi interisti. Ma pare proprio che Chelsea e United ci abbiano fatto un pensierino. Il club di Londra vuole sostituire Mendy e la società di Manchester non ha ancora definito il rinnovo di De Gea. Sarebbe considerato un portiere interessante anche dal Tottenham che deve sostituire Lloris, 37 anni.

Occhi su Vicario

La società interista segue il portiere che l'Empoli ha riscattato a giugno per 8 mln con una percentuale sulla futura rivendita che ne ha raddoppiato il valore. Quindi costerebbe almeno venti mln. Piace anche alla Juventus e pure lui ha corteggiatori all'estero, che arrivano dal campionato inglese, come per Onana. Per l'Inter sarebbe il profilo migliore tra i portieri che giocano in Serie A, spiega il quotidiano sportivo. Piace per le sue doti fisiche e per le sue potenzialità e un suo acquisto potrebbe essere favorito dai buoni rapporti che il club nerazzurro ha con la società toscana che ha preso in prestito dall'Inter Pinamonti e Satriano. Un contatto già ci sarebbe stato con il suo agente, Giuffrida. Per ora nulla di concreto: si potrebbe iniziare a parlare di trattativa se arrivasse davvero quell'offerta importantissima dall'Inghilterra per il portiere titolare dei nerazzurri.