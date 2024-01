San Siro, già iniziati i lavori per la sostituzione del manto erboso: i dettagli

Inter e Milan hanno deciso di approfittare dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa per rizollare il Meazza

A San Siro sono iniziati i lavori per la sostituzione del tanto criticato manto erboso: Inter e Milan hanno approfittato dell'imminente impegno dei nerazzurri in Supercoppa per iniziare fin da subito i lavori di rizollatura. La Gazzetta dello Sport illustra tappe e dettagli dell'operazione: "San Siro si rifà il look. Già dopo la fine di Milan-Roma sono iniziati i lavori, proseguiti nella giornata di oggi, che hanno portato alla rimozione del manto erboso. Da domani fino a venerdì saranno posati i nuovi "rotoli" di erba naturale e da sabato inizierà l'operazione più delicata e lunga ovvero l'inserimento dei fili di plastica (l'erba artificiale) grazie ad appositi macchinari".

"La rizollatura totale è stata decisa dalle due squadre e costerà in tutto 500.000 euro. Complice il rinvio di Inter-Atalanta, gara inizialmente prevista per il prossimo weekend (è stata spostata per l'impegno della formazione di Inzaghi in Supercoppa), San Siro sarà pronto per Milan-Bologna di sabato 27".